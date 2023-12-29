Чжоу Гуаньюй о слухах в «Ф-1»: «Плевать я хотел. Говорили, Алонсо заменит Переса – безумие»

Чжоу не относится серьезно к слухам о будущем пилотов «Формулы-1».

сообщил, что его не заботят спекуляции в прессе – в частности, предполагалось, что продление контракта китайского пилота с «Альфа Ромео» (с 2024 года – « ») задерживалось якобы из-за недостатка спонсоров.

«Это все политика.

Говорили, что [Перес] закончит карьеру на Гран-при Мехико, но ничего не случилось. Слухи о том, что Фернандо [ ] займет его место [в «Ред Булл»] – безумие.

На самом деле я стал лучше понимать медиа. Если слышишь что-то о других гонщиках, это заставляет переживать, а когда находишься внутри ситуации, то знаешь, что происходит.

Плевать я хотел, если честно. То же самое было, когда я подписывал свой первый контракт, и появлялись безумные новости. Я решил, что надо отвечать на трассе – пусть люди понимают, почему я тут. С тех пор все хорошо.

Иногда это забавно: ты уже подписал контракт, но все равно появляются слухи о том, что кто-то другой займет твое место», – заявил Чжоу.

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