ФИА покинул 3-й топ-менеджер за месяц – Тим Госс
ФИА продолжает терять ключевых сотрудников.
Федерация объявила, что свой пост оставил технический директор по «формульным» сериям Том Госс.
За последний месяц из ФИА также ушли спортивный директор Стив Нильсен и глава комиссии по вопросам женщин Дебора Майер.
Госс работал в «Макларене» с 1990 по 2018 год, в том числе на должности технического директора.
Также Федерация сообщила, что новым спортивным директором стал Тим Малион. Специалист трудится в ФИА с 2019 года, ранее он был инженером в «Ред Булл».
Стив Нильсен покинул пост спортивного директора ФИА, проработав меньше года
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