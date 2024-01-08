ФИА покинул 3-й топ-менеджер за месяц – Тим Госс

Теги ФИА Макларен Ред Булл Стив Нильсен Тим Госс Формула-1 Авто

ФИА продолжает терять ключевых сотрудников.

Федерация объявила, что свой пост оставил технический директор по «формульным» сериям Том Госс.

За последний месяц из ФИА также ушли спортивный директор Стив Нильсен и глава комиссии по вопросам женщин Дебора Майер.

Госс работал в «Макларене» с 1990 по 2018 год, в том числе на должности технического директора.

Также Федерация сообщила, что новым спортивным директором стал Тим Малион. Специалист трудится в ФИА с 2019 года, ранее он был инженером в «Ред Булл».

Стив Нильсен покинул пост спортивного директора ФИА, проработав меньше года

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2 комментария
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Мохаммед продолжает улыбаться)
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Маси вернуть он им всех заменит. Вообще что утруждаться, маси директор, уорвик стюард, ну и технические сотрудники, маршалы там, регламент пусть пишут сразу в РБ, так будет честнее и открытее чем сейчас. Даже не шучу уже.
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