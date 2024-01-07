Президент ФИА бен Сулайем: «Я знаю, кто на меня нападает, и улыбаюсь в ответ»

Бен Сулайем прокомментировал скандалы вокруг ФИА.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что знает, кто на него «нападает» на фоне противоречий между Федерацией и «Формулой-1».

«Порой трения необходимы. Иногда просыпаешься, у тебя что-то болит, и ты по крайней мере знаешь, что что-то не так.

Есть пресса, и я понимаю, как она работает. Люди не хотят просыпаться и читать, что небо голубое, трава зеленая, птички поют. В конце концов, я знаю, кто на меня нападает. А они думают, что я не знаю.

Вы действительно считаете, что я оказался бы в этом кресле, если бы меня окружали глупые люди? Разумеется, у меня очень умная команда. Паддок очень маленький, все друг друга знают. Ты понимаешь, кто допустил утечку или придумал что-то против меня. Я это знаю. И что я делаю? Улыбаюсь в ответ. Я знаю, кто за этим стоит, и улыбаюсь им.

Я люблю ФИА, не буду отрицать. Я ложусь спать, размышляя, как ее улучшить. Я прошу совета. И не говорю: я президент. Нет, я общаюсь со всеми, прислушиваюсь к людям, а затем принимаю решение. Пока ФИА будет делать правильные вещи, обеспечивать справедливость, я буду доволен», – заявил менеджер.

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