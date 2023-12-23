Стив Нильсен покинул пост спортивного директора ФИА, проработав меньше года
Стив Нильсен ушел с должности спортивного директора ФИА.
Специалиста назначили на пост в январе 2023 года, он отвечал за контроль за гонками. Федерация не объяснила решение.
По информации источников BBC, Нильсен был недоволен некоторыми аспектами своей работы: ФИА не была готова на изменения, которые, на его взгляд, назрели.
До работы в ФИА Стив трудился в «Тиррелле», «Бенеттоне», «Рено», «Уильямсе» и ФОМ.
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