Стив Нильсен покинул пост спортивного директора ФИА, проработав меньше года

Стив Нильсен ушел с должности спортивного директора ФИА.

Специалиста назначили на пост в январе 2023 года, он отвечал за контроль за гонками. Федерация не объяснила решение.

По информации источников BBC, Нильсен был недоволен некоторыми аспектами своей работы: ФИА не была готова на изменения, которые, на его взгляд, назрели.

До работы в ФИА Стив трудился в «Тиррелле», « », « », «Уильямсе» и ФОМ.

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