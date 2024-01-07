Варела выиграл дебютный этап «Дакара» после нападения пиратов на судно с его мотовездеходом

Варела победил на дебютном этапе «Дакара», едва успев подготовиться к гонке.

Бразильский гонщик Родриго Варела впервые принял участие в ралли-рейде «Дакар» в категории SSV после того, как судно с его мотовездеходом «Кан-Ам» и запасными частями подверглось атаке пиратов-хуситов в районе Красного моря.

Судну удалось уйти от пиратов, однако это привело к удлинению маршрута на 20 дней – кораблю предстояло обогнуть Африку. В итоге участие Варелы и его штурмана Энцо Боццано-младшего в гонке оказалось под угрозой.

Родриго нашел SSV на замену в Португалии, модифицировал его и успел пройти техническую проверку.

«У нас до сих пор нет всех запасных деталей, которые нужны по ходу «Дакара». Мы рассчитываем на помощь других команд. «Дакар» – это и гонка, и приключение, поэтому солидарность – одна из отличительных особенностей. Люди помогают друг другу, когда могут», – отметил Варела.

Бразильские спортсмены заняли пятое место по итогам пролога и выиграли первый этап ралли-рейда.

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