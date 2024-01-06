Президент ФИА о разрыве с «Ф-1»: «Такой день не настанет. Серия стала бы рестлингом без регулятора»
Бен Сулайем убежден, что «Формула-1» не выйдет из-под эгиды ФИА.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем считает необоснованными предположения о разрыве «Формулы-1» и регулятора.
В последний год между чемпионатом и Федерацией продолжали возникать разногласия.
«Могу сказать лишь одно. И я скажу это скромно и четко: не наступит день, когда мы проснемся без ФИА.
При всем уважении, это другая ситуация. У «Либерти» есть полное право продать [«Формулу-1»], так что другая реальность может настать, и завтра компании уже не будет в «Ф-1». Нам придется иметь дело с кем-то еще. Я уважаю «Либерти». Фирма пришла сюда, чтобы получать прибыль. Там работают умные люди, я их поддерживаю.
Мы понимаем, какая на нас ответственность, с чем приходится сталкиваться. Прозрачность очень важна, и, очевидно, я не против какого-либо бизнеса.
Люди [в «Ф-1»] зарабатывают деньги. Если есть вложения, ожидается отдача. Ничто не делается просто так. В ФИА иная ситуация. Мы не работаем ради прибыли, однако тоже должны сохранять свои финансы и по заслугам оценивать тех, кто на нас трудится.
Некоторые говорят о разрыве. Вы действительно считаете, что большие конструкторы будут гоняться в чемпионате без регулирующего органа? Вы правда думаете, что они вложатся? Они понимают, что это стало бы еще одним рестлингом, когда заранее знаешь, кто победит – кто-то вливает инвестиции, и внезапно правила меняются?
Нет, нужны четкие правила – тогда будут вложения. [Рестлинг –] это шоу, здесь все не так. У нас есть шоу, но с регулирующим органом, шоу с регламентом, и мы обеспечиваем, чтобы оно было честным и контролируемым. Остальное зависит от вас, от вашей команды и вашего пилота», – заявил глава Федерации в интервью Motorsport Magazine.
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И сейчас разговоры о выходе команд из фиа и организации своего чемпионата - только разговоры. Точно также как и 2009-2010. Фактически попытка шантажа. И Сулайем правильно говорит, это будет национальный британский чемпионат, максимум смогут сделать его "международным". И в таком чемпионате/серии не будут участвовать Феррари и Мерседес, им нужна приставка "чемпионат мира".
И команды и Либерти это прекрасно понимают, потому и идёт целая акция о дискредитации Сулайема и заменой его на "своего" президента. Как собственно уже было в начале 1990-х, когда сместили Балестера и назначили Мосли, путём больших подковёрных игр))