Президент ФИА о разрыве с «Ф-1»: «Такой день не настанет. Серия стала бы рестлингом без регулятора»

Бен Сулайем убежден, что «Формула-1» не выйдет из-под эгиды ФИА.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем считает необоснованными предположения о разрыве «Формулы-1» и регулятора.

В последний год между чемпионатом и Федерацией продолжали возникать разногласия.

«Могу сказать лишь одно. И я скажу это скромно и четко: не наступит день, когда мы проснемся без ФИА.

При всем уважении, это другая ситуация. У «Либерти» есть полное право продать [«Формулу-1»], так что другая реальность может настать, и завтра компании уже не будет в «Ф-1». Нам придется иметь дело с кем-то еще. Я уважаю «Либерти». Фирма пришла сюда, чтобы получать прибыль. Там работают умные люди, я их поддерживаю.

Мы понимаем, какая на нас ответственность, с чем приходится сталкиваться. Прозрачность очень важна, и, очевидно, я не против какого-либо бизнеса.

Люди [в «Ф-1»] зарабатывают деньги. Если есть вложения, ожидается отдача. Ничто не делается просто так. В ФИА иная ситуация. Мы не работаем ради прибыли, однако тоже должны сохранять свои финансы и по заслугам оценивать тех, кто на нас трудится.

Некоторые говорят о разрыве. Вы действительно считаете, что большие конструкторы будут гоняться в чемпионате без регулирующего органа? Вы правда думаете, что они вложатся? Они понимают, что это стало бы еще одним рестлингом, когда заранее знаешь, кто победит – кто-то вливает инвестиции, и внезапно правила меняются?

Нет, нужны четкие правила – тогда будут вложения. [Рестлинг –] это шоу, здесь все не так. У нас есть шоу, но с регулирующим органом, шоу с регламентом, и мы обеспечиваем, чтобы оно было честным и контролируемым. Остальное зависит от вас, от вашей команды и вашего пилота», – заявил глава Федерации в интервью Motorsport Magazine.

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