Николас Томбасис: «ФИА не будет торговаться с командами «Ф-1» по поводу минимальной массы болида-2026»

ФИА не станет «торговаться» по поводу ключевого пункта регламента-2026 «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис пообещал, что Федерация не пойдет на уступки командам «Формулы-1» в вопросе минимальной массы машин.

Показатель для современных болидов – 798 кг, в 2026-м он должен снизиться на 40-50 кг.

«Очевидно, достижение столь низкой величины станет вызовом для команд. Легко не будет. Если они хотят снизить массу, придется просто напрячься сильнее. Мы установим лимит и станем его придерживаться, дальнейшего повышения не будет.

Мы не пойдем на бесконечный торг за пару килограммов, когда команды говорят: «Гибридная часть стала больше, давайте добавим два килограмма», «Шины стали тяжелее, давайте добавим еще несколько килограммов» и все такое. Мы не будем торговаться.

Командам придется работать с этим показателем. И, возможно, некоторые из них начнут 2026 год с лишним весом», – сказал менеджер.

Томбасис также прокомментировал нежелание ФИА отказываться от лимита – в таком случае минимальную массу ограничивали бы лишь требования по безопасности:

«Вопрос о том, нужно ли ограничение по массе, несколько раз обсуждали. Но мы полагаем, что его отмена приведет к непрекращающейся борьбе за снижение массы. Это может повлечь непредвиденные последствия.

Поэтому мы установим лимит на сезон-2026, после чего не будем его менять».

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