Стали известны составы большинства команд «Формулы-2» на сезон-2024.

В чемпионате дебютируют звезды «Формулы-3» Габриэль Бортолето, Пепе Марти, Пауль Арон, Франко Колапинто, перспективный юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, обладатель титула в «Супер-Формуле» Ритомо Мията и парагвайский пилот Джошуа Дюрксен.

Первые гонки сезона состоятся в Бахрейне 1 и 2 марта, пилоты проведут 14 этапов.

Составы команд «Формулы-2» на сезон-2024

«АРТ»: Зак О’Салливан, не объявлено

«Према»: Оливер Бермэн, Андреа Кими Антонелли

«Карлин»: Зейн Мэлоуни, Ритомо Мията

«ДАМС»: Хуан-Мануэль Корреа, Джек Кроуфорд

«Инвикта» (экс-«Виртуози»): Куш Маини, Габриэль Бортолето

«МП Моторспорт»: Деннис Хаугер, Франко Колапинто

«Ван Амерсфорт»: Энцо Фиттипальди, не объявлено

«Хайтек»: Амаури Кордел, Пауль Арон

«Кампос»: Исак Хаджар, Пепе Марти

«Трайдент»: Рихард Версхор, не объявлено

«ПХМ Рейсинг: Джошуа Дюрксен, не объявлено

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Календарь «Формулы-2» на 2024 год: полное расписание этапов