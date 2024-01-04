Составы команд «Формулы-2» на сезон-2024
Стали известны составы большинства команд «Формулы-2» на сезон-2024.
В чемпионате дебютируют звезды «Формулы-3» Габриэль Бортолето, Пепе Марти, Пауль Арон, Франко Колапинто, перспективный юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, обладатель титула в «Супер-Формуле» Ритомо Мията и парагвайский пилот Джошуа Дюрксен.
Первые гонки сезона состоятся в Бахрейне 1 и 2 марта, пилоты проведут 14 этапов.
Составы команд «Формулы-2» на сезон-2024
«АРТ»: Зак О’Салливан, не объявлено
«Према»: Оливер Бермэн, Андреа Кими Антонелли
«Карлин»: Зейн Мэлоуни, Ритомо Мията
«ДАМС»: Хуан-Мануэль Корреа, Джек Кроуфорд
«Инвикта» (экс-«Виртуози»): Куш Маини, Габриэль Бортолето
«МП Моторспорт»: Деннис Хаугер, Франко Колапинто
«Ван Амерсфорт»: Энцо Фиттипальди, не объявлено
«Хайтек»: Амаури Кордел, Пауль Арон
«Кампос»: Исак Хаджар, Пепе Марти
«Трайдент»: Рихард Версхор, не объявлено
«ПХМ Рейсинг: Джошуа Дюрксен, не объявлено
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