Гидо ван дер Гарде: «Де Врис мог показать то же, что Риккардо и Лоусон, если бы Марко не орал, что надо быть быстрее»

Ван дер Гарде уверен, что де Врису не дали раскрыться в «Формуле-1».

Бывший пилот «Ф-1» ван дер Гарде предположил, что Ник де Врис прибавил бы, если бы советник «Ред Булл» Гельмут Марко не изгнал его после десяти в составе «Альфа Таури». Эксперт ответил, выступали ли и лучше Ника.

«Сложный вопрос. Чисто на бумаге – да. Но это не вполне справедливое сравнение. Нельзя забывать, что в начале сезона «Альфа Таури» была очень дерганной, и тоже не справлялся с машиной.

Ник испытывал трудности и оказался под невероятным давлением после всего лишь нескольких гонок. Мы знаем, насколько тяжело становится, когда Гельмут Марко каждый уик-энд орет, что надо быть лучше, быстрее, опережать Цуноду – предполагалось, что [де Врис] лидер команды. В какой-то момент ты ломаешься.

Разумеется, абсолютно неправильно считать, что можно сразу же привлечь команду на свою сторону. Для этого нужен период от половины до трех четвертей года. Все считали, что после гонки в составе «Уильямса» [в 2022-м в Италии] у него все получится, но так не работает.

Ужасно жаль, что ему не дали больше времени. Это парень, которому не всегда удается сразу показать свои козыри. Я знаю, насколько он хорош и, главное, какая у него целеустремленность», – сказал нидерландец.

Ван дер Гарде заявил, что де Врис внес бы свой вклад в прорыв «Альфа Таури» с последней позиции в Кубке конструкторов на восьмое, как это сделали Риккардо и Лоусон:

«Думаю, да. К тому моменту он бы нащупал ритм, и, может, Гельмуту Марко следовало чуть успокоиться и расслабиться – команда уже заработала кое-какие очки.

Когда атмосфера более расслабленная, ты автоматически начинаешь выступать лучше, становишься одним целым с машиной. Я считаю, Ник мог показать то, что показали эти ребята».

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