Перес и Стролл совершили лучшие прорывы в 2023-м по числу отыгранных позиций – 15 и 14
Пилоты «Ред Булл» и «Астон Мартин» Серхио Перес и Ланс Стролл отыграли больше всего позиций по ходу одной гонки «Формулы-1» сезона-2023.
Издание Racefans собрало информацию о десяти лучших прорывах 2023 года по числу отыгранных мест.
Первую позицию занял Перес, ставший пятым в Мельбурне после старта с пит-лейн, вторую – Стролл, прорывавшийся с 19-й позиции на пятую в Лас-Вегасе, третью строчку Ланс разделил с напарником Серхио Максом Ферстаппеном (по 13 мест в Остине и Джидде).
Лучшие прорывы 2023 года в «Формуле-1» по числу отыгранных позиций
Кроме того, Перес занял первое место по общему числу отыгранных позиций с существенным отрывом от Стролла.
Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»
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