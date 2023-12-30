Перес и Стролл совершили лучшие прорывы в 2023-м по числу отыгранных позиций – 15 и 14

Пилоты «Ред Булл» и « » Серхио Перес и отыграли больше всего позиций по ходу одной гонки «Формулы-1» сезона-2023.

Издание Racefans собрало информацию о десяти лучших прорывах 2023 года по числу отыгранных мест.

Первую позицию занял Перес, ставший пятым в Мельбурне после старта с пит-лейн, вторую – Стролл, прорывавшийся с 19-й позиции на пятую в Лас-Вегасе, третью строчку Ланс разделил с напарником Серхио Максом Ферстаппеном (по 13 мест в Остине и Джидде).

Лучшие прорывы 2023 года в «Формуле-1» по числу отыгранных позиций

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 15 позиций, Гран-при Австралии

2. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14, Гран-при Лас-Вегаса

3-4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 13, Гран-при США

3-4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 13, Гран-при Саудовской Аравии

5-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 12, Гран-при Венгрии

5-8. Ландо Норрис («Макларен») – 12, Гран-при Мехико

5-8. Эстебан Окон («Альпин») – 12, Гран-при Лас-Вегаса

5-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 12, Гран-при Австрии

9. Пьер Гасли («Альпин») – 11, Гран-при Бахрейна

10-12. Оскар Пиастри («Макларен») – 10, Гран-при Сингапура

10-12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 10, Гран-при Катара

10-12. Серхио Перес («Ред Булл») – 10, Гран-при Катара

Кроме того, Перес занял первое место по общему числу отыгранных позиций с существенным отрывом от Стролла.

Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»

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