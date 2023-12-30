Перес и Стролл совершили лучшие прорывы в 2023-м по числу отыгранных позиций – 15 и 14

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Пилоты «Ред Булл» и «Астон Мартин» Серхио Перес и Ланс Стролл отыграли больше всего позиций по ходу одной гонки «Формулы-1» сезона-2023.

Издание Racefans собрало информацию о десяти лучших прорывах 2023 года по числу отыгранных мест.

Первую позицию занял Перес, ставший пятым в Мельбурне после старта с пит-лейн, вторую – Стролл, прорывавшийся с 19-й позиции на пятую в Лас-Вегасе, третью строчку Ланс разделил с напарником Серхио Максом Ферстаппеном (по 13 мест в Остине и Джидде).

Лучшие прорывы 2023 года в «Формуле-1» по числу отыгранных позиций

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 15 позиций, Гран-при Австралии
2. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14, Гран-при Лас-Вегаса
3-4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 13, Гран-при США
3-4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 13, Гран-при Саудовской Аравии
5-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 12, Гран-при Венгрии
5-8. Ландо Норрис («Макларен») – 12, Гран-при Мехико
5-8. Эстебан Окон («Альпин») – 12, Гран-при Лас-Вегаса
5-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 12, Гран-при Австрии
9. Пьер Гасли («Альпин») – 11, Гран-при Бахрейна
10-12. Оскар Пиастри («Макларен») – 10, Гран-при Сингапура
10-12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 10, Гран-при Катара
10-12. Серхио Перес («Ред Булл») – 10, Гран-при Катара
 

Кроме того, Перес занял первое место по общему числу отыгранных позиций с существенным отрывом от Стролла.

Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»

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1 комментарий
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Дайте Алонсо Ред Булл и последнее место на решетке, он отыграет 22 позиции и выиграет гонку. Вот примерно об этом это ничего не значащее достижение
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