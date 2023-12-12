Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»
«Формула-1» поделилась статистикой по отыгранным позициям в гонках в 2023 году.
Лучшим по данному показателю стал вице-чемпион Серхио Перес из «Ред Булл». Мексиканец отыграл 104 места по ходу сезона, что на 46 больше, чем у пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла, занявшего вторую строчку (58).
В середине сезона Перес провел худшую серию квалификаций для «Ред Булл» с 2007 года, пять раз подряд не пробившись в третий сегмент.
В топ-5 по количеству отыгранных позиций в 2023 году также попали напарник Серхио Макс Ферстаппен (42), гонщик «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй (39) и представитель «Уильямса» Логан Сарджент (33).
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