Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»

Теги Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Ланс Стролл Альфа Ромео Логан Сарджент Авто

«Формула-1» поделилась статистикой по отыгранным позициям в гонках в 2023 году.

Лучшим по данному показателю стал вице-чемпион Серхио Перес из «Ред Булл». Мексиканец отыграл 104 места по ходу сезона, что на 46 больше, чем у пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла, занявшего вторую строчку (58).

В середине сезона Перес провел худшую серию квалификаций для «Ред Булл» с 2007 года, пять раз подряд не пробившись в третий сегмент.

В топ-5 по количеству отыгранных позиций в 2023 году также попали напарник Серхио Макс Ферстаппен (42), гонщик «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй (39) и представитель «Уильямса» Логан Сарджент (33).

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3 комментария
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Регулярно срал в штаны в квалификациях, но зато потом в гонке героически на самовозе обгонял Хаасы и Уиляьмсы 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️
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Так он на сильной машине регулярно и проваливался в квалах, иногда очень сильно. Это скорее характеристика негативного уровня, что он как квалифайер слабенький, что было заметно по гоночной карьере - в гонках намного лучше выступает.
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