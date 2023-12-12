Перес отыграл 104 позиции в 2023-м – на 46 больше, чем любой другой пилот «Ф-1»

« » поделилась статистикой по отыгранным позициям в гонках в 2023 году.

Лучшим по данному показателю стал вице-чемпион Серхио Перес из «Ред Булл». Мексиканец отыграл 104 места по ходу сезона, что на 46 больше, чем у пилота « » , занявшего вторую строчку (58).

В середине сезона Перес провел худшую серию квалификаций для «Ред Булл» с 2007 года, пять раз подряд не пробившись в третий сегмент.

В топ-5 по количеству отыгранных позиций в 2023 году также попали напарник Серхио Макс Ферстаппен (42), гонщик « » Чжоу Гуаньюй (39) и представитель « » Логан Сарджент (33).

Серия неудач Переса в квалификациях – худшая для «Ред Булл» с 2007 года

Серхио Перес подвел итоги сезона: «Второй в мире. В 2024-м станем еще сильнее»