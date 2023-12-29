Барселона предлагает вернуть гонку «Ф-1» на городскую трассу «Монтжуик», где Гран-при Испании проводили в 1969-1975 годах (SoyMotor)

Появилась новая потенциальная локация для Гран-при Испании «Формулы-1».

Контракт на проведение этапа «Ф-1» на трассе « » истекает в 2026 году. Предполагается, что гонку перенесут в Мадрид, при этом в 2026-м в стране могут пройти сразу два Гран-при.

По информации SoyMotor.com, в Барселоне ведут переговоры с «Ф-1» о соглашении до 2035 или 2036 года, при этом речь идет не о «Барселоне-Каталонии», где проводят с 1991 года, а о совершенно другом автодроме.

В «Ф-1» появился тренд на городские треки, и Барселона предлагает вернуть этап на «Монтжуик», где состоялись четыре гонки в 1969-1975 годах. Трасса расположена на одноименной горе в Барселоне, и автодром выгодно отличается от типичных городских: испанские журналисты сравнили «Монтжуик» со скоростным треком в Саудовской Аравии.

Если заявку Мадрида не одобрят, гонку станут проводить как Гран-при Испании. Если же страна будет организовывать два этапа, заезд получит название «Гран-при Каталонии» или «Гран-при Барселоны».

Источники издания сообщают, что проект получил поддержку муниципальных и региональных властей, которые не хотят лишаться экономических преимуществ от проведения Гран-при.

Предполагается, что в начале 2024 года локацию осмотрят и оценят – вероятно, с участием архитектора трасс «Ф-1» Германа Тильке.

Портал приводит конфигурацию, которую считает наиболее предпочтительной. Длина круга – около 4,2 километра.

«Ф-1» будет проводить Гран-при в Мадриде с 2026 года (Джо Сейвард)

Вице-президент ФИА: «Федерация не получала документов по проекту Гран-при Мадрида»

Изображение: SoyMotor.com