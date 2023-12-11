Вице-президент ФИА: «Федерация не получала документов по проекту Гран-при Мадрида»

В ФИА опровергли договоренность о проведении Гран-при Мадрида с 2026 года.

Ранее подобная информация появлялась в нескольких изданиях – а также об этом сообщал известный журналист Джо Сейвард.

Тем не менее, по словам президента Королевского автомобильного клуба и первого вице-президента ФИА Кармело Санса де Барроса, на деле ситуация обстоит несколько иначе.

Как рассказал де Баррос, проект пока не одобрен ни в одной из ключевых для организации Гран-при инстанций:

«Существует четкий процесс организации проведения Гран-при «Формулы-1» где-либо. И, похоже, в данный момент этот процесс не соблюдается так, как выглядит в прессе.

Испанская автомобильная федерация – это именно то место, в котором должен начинаться подобный процесс. Потому что всякий раз, когда вы хотите организовать проведение нового гоночного события в стране – вы должны обратиться именно туда.

Итак, по состоянию на сегодняшний день получила ли испанская федерация документацию по данному проекту, чтобы ее можно было проанализировать, изучить и рассмотреть? Нет, там вообще не видели проекта этого Гран-при. Этот важный, обязательный шаг, еще не был сделан.

Затем, когда испанская федерация одобрит этот проект и даст ему ход – куда будет все перенаправлено? Правильно, в ФИА. Потому что именно там проект должны омологировать. Если речь идет о трассе полугородского типа, то первое, что нужно сделать – это пройти процесс омологации трассы, получить все необходимые сертификаты и так далее.

Но если испанская федерация на данный момент не получала никаких документаций по проекту, то значит они не могли ничего отправить и в ФИА, и в ФИА ничего не получали. Так что на самом деле в ФИА над этим проектом никто не работает – хотя в прессе в последние дни и писали противоположное.

Я также много читал в прессе о том, что Мадрид пытается украсть Гран-при у Барселоны, «убить» конкурентов или что-то в этом роде…и я определенно считаю, что в данный момент ситуация в прессе позиционируется неправильно. Возможно, на все это повлияла политическая ситуация, в которой мы сейчас живем – соперничество Барселоны и Мадрида.

Не знаю, объявляли ли об этом официально, но в прошлом у нас уже был похожий опыт, когда мы пытались привезти в Мадрид Олимпиаду 2030 года. Но из-за различных утечек в прессу и несоблюдения некоторых процедур этого не случилось. Надеюсь, в этот раз с Гран-при Мадрида ничего подобного не произойдет».

«Ф-1» будет проводить Гран-при в Мадриде с 2026 года (Джо Сейвард)