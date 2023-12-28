Гюнтер Штайнер: «5 новых гонщиков могут появиться в «Ф-1» в 2025 году»

Теги Макларен Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Оскар Пиастри Авто

Команды «Формулы-1» сильно перетасуют составы в 2025 году, ожидает Штайнер.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что в 2025-м попасть в «Ф-1» могут сразу несколько молодых пилотов. Перед сезоном-2024 ни одна из команд не стала менять состав.

«Есть большой потенциал для изменений в конце 2024 года. Сезон-2025 – серьезный шанс для молодых гонщиков. Кто-то может уйти, кто-то не даст результат и окажется не нужен.

Сейчас я вижу смысл в том, чтобы рискнуть с молодым пилотом, а не оставлять того, кто не приносит результат. В 2023 году [в «Макларен»] пришел Оскар Пиастри. Раньше люди были настроены к новичкам настороженно, но он сразу же оказался быстрым. Мы это видим и думаем: если с Пиастри сработало, почему не сработает с кем-то еще?

В 2024-м изменений нет, но, может, в 2025-м внезапно появятся три, четыре, пять новых пилотов. Я считаю, что-то такое будет», – высказался Штайнер.

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