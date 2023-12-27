Грязин будет выступать под флагом Болгарии в WRC2

Николай Грязин будет гоняться под болгарской лицензией.

Раллийный гонщик из России в последние годы выступал как нейтральный спортсмен. Грязин проведет сезон-2024 чемпионата мира по ралли в категории WRC2 под флагом Болгарии.

Как сообщил председатель комитета по ралли Автомобильной федерации Болгарии Пламен Иванов, завершается сбор необходимых документов. Комитету осталось получить разрешение со стороны Российской автомобильной федерации. Вопрос планируется закрыть в ближайшие дни.

В 2023 году Грязин стал четвертым в классе WRC2 за рулем «Шкоды». В предстоящем сезоне Николай будет пилотировать « ».

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