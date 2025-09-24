Лоран Мекьес: «На Гран-при Сингапура «Ред Булл» ждет серьезное испытание»

Мекьес с осторожностью оценивает шансы Ферстаппена на титул.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, что две победы подряд Ферстаппена еще не являются доказательством того, что команде удалось перевернуть ситуацию и что Макс сможет вернуться в борьбу за победу в чемпионате.

По мнению Мекьеса, дальше «Ред Булл» ждут гонки на трассах с совсем другими характеристиками, которые будут больше подходить «Макларену ». И что особенно тяжело «Ред Булл » может быть на предстоящем Гран-при Сингапура.

«На Гран-при Сингапура «Ред Булл» ждет серьезное испытание. Потому что эта трасса оставалась очень трудной для «Ред Булл» на протяжении многих лет. И в этом контексте [сравнения с последними результатами] нам будет очень важно постараться увидеть, что именно внезапно перестанет работать у «Ред Булл» на трассе в Сингапуре.

При этом дальше нас ждут гонки на трассах с большим количеством среднескоростных поворотов – в которых две гонки назад в Зандворте «Макларен» нас просто уничтожил. Отрыв был значительным», – рассказал Мекьес.

