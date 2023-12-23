Пастор Мальдонадо: «Победа в Испании-2012 – не везение, а работа «Уильямса». Подиум с кумирами Алонсо и Райкконеном – мечта»

Мальдонадо рассказал, как одержал легендарную победу в «Формуле-1».

Пастор Мальдонадо оказался быстрейшим по итогам -2012. Венесуэльский пилот принес «Уильямсу» последнюю победу на данный момент, подиум стал единственным в карьере Пастора.

Мальдонадо стартовал с поула, потерял лидерство в борьбе с на первом круге, однако в итоге опередил гонщика «Феррари» за счет стратегии. Третьим стал , выступавший за « ».

«Потенциал был, но команда настраивалась очень честно по отношению к самой себе. Мы знали, что машина очень хорошая, однако ожидали борьбу за места с восьмого по 12-е, сражение за очки, не более того.

[После успешной квалификации] все в команде считали: «Ладно, вторая или третья позиция, подиум нас устроит. Пятое место станет потрясающим результатом, так что будь осторожен». А я сказал себе: «Окей, это мой шанс, надо сосредоточиться. Может, это единственный шанс». Я должен был воспользоваться возможностью и выдать 100 процентов, чтобы опередить Фернандо.

Пришлось непросто – машина соперников была быстрее. Но, если говорить о стратегии, мы увидели слабые места в работе с шинами, а я здорово себя проявлял в этом плане.

Это было не везение благодаря дождю или чему-то еще, а победа исключительно за счет нашей работы. Мы были быстрыми. В тот раз мне удалось побороться с Фернандо.

И подиум был чем-то потрясающим: Фернандо и Кими подняли меня на плечи. Просто мечта – разделить подиум с двумя кумирами. Когда я был молодым, то следил за ними, за их карьерами. И потом я сказал себе: «Мы это сделали».

Фрэнк дал мне возможность представлять эту потрясающую команду с богатой историей в «Формуле-1». И я чувствую огромную гордость от того, что принес ей последнюю победу на данный момент и последнюю победу », – поделился воспоминаниями Мальдонадо.

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