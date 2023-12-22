Тото Вольфф: «Второе место было для «Мерседеса» важным в эмоциональной составляющей»

Вольфф высказался о важности 2-го места в общем зачете для «Мерседеса».

Исполнительный директор « » отметил, насколько важным для команды была победа в борьбе с « » за 2-ю строчку в Кубке конструкторов.

«Вообще это очень хороший вопрос, поскольку ответ на него может быть многомерным. Если бы вы спросили меня об этом в начале сезона, я бы ответил, что для нас не так важно, на каком месте закончить чемпионат – втором или третьем.

С точки зрения спортивной составляющей преимущество третьего места – в большем количестве времени для работы в аэродинамической трубе на следующий год.

С другой стороны, есть и финансовая составляющая, бонусы для всех сотрудников нашей команды. Вместе с высшим руководством я должен заботиться обо всех сотрудниках. Таким образом, второе место становится важным фактором, хотя со спортивной точки зрения это, вероятно, не так важно.

К тому же, все-таки финишировав вторыми в общем зачете, ощущения в тот вечер были прекрасными. Я даже не ожидал, что чувство будет настолько прекрасным. И вы сами могли видеть, как важно это было для команды в эмоциональной составляющей», – рассказал .

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