Тото Вольфф: «Второе место было для «Мерседеса» важным в эмоциональной составляющей»

Теги Феррари Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф высказался о важности 2-го места в общем зачете для «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, насколько важным для команды была победа в борьбе с «Феррари» за 2-ю строчку в Кубке конструкторов.

«Вообще это очень хороший вопрос, поскольку ответ на него может быть многомерным. Если бы вы спросили меня об этом в начале сезона, я бы ответил, что для нас не так важно, на каком месте закончить чемпионат – втором или третьем.

С точки зрения спортивной составляющей преимущество третьего места – в большем количестве времени для работы в аэродинамической трубе на следующий год.

С другой стороны, есть и финансовая составляющая, бонусы для всех сотрудников нашей команды. Вместе с высшим руководством я должен заботиться обо всех сотрудниках. Таким образом, второе место становится важным фактором, хотя со спортивной точки зрения это, вероятно, не так важно.

К тому же, все-таки финишировав вторыми в общем зачете, ощущения в тот вечер были прекрасными. Я даже не ожидал, что чувство будет настолько прекрасным. И вы сами могли видеть, как важно это было для команды в эмоциональной составляющей», – рассказал Вольфф.

Гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год: капитанскую фуражку, личный мерч, календари с голыми фотками – один попытались вернуть

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий