Карлос Сайнс: «Я выиграл по гонке в 2022-м и 2023-м, две победы – цель на 2024-й»

Сайнс поставил для себя цель по победам на 2024 год.

В 2023-м пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал единственным, кто смог подпортить доминирование « ».

«В этом сезоне случались очень хорошие моменты, незабываемый момент на трассе «Марина-Бэй», который навсегда останется в памяти, печальный старт – мы такого не ожидали – и гордость от того, что мы переломили ситуацию.

Тяжелый год, и наш болид лучше проявлял себя по субботам, а не по воскресеньям. По ходу гонки ты откатываешься назад и покидаешь автодром разочарованным, но в понедельник вновь полон оптимизма.

Нельзя чего-то требовать от «Феррари», потому что команда первая требует этого от себя. Команда хочет победить [в чемпионате] с 2008 года. Это наша общая задача, и я могу лишь требовать, чтобы ситуация с машиной, которая явно не работает, изменилась. Но я выиграл одну гонку в 2022-м, еще одну в 2023-м – посмотрим, получится ли выиграть две в 2024-м – такова цель», – сказал испанец.

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