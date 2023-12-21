Карлос Сайнс: «Я выиграл по гонке в 2022-м и 2023-м, две победы – цель на 2024-й»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Марина-Бэй Авто

Сайнс поставил для себя цель по победам на 2024 год.

В 2023-м пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал единственным, кто смог подпортить доминирование «Ред Булл».

«В этом сезоне случались очень хорошие моменты, незабываемый момент на трассе «Марина-Бэй», который навсегда останется в памяти, печальный старт – мы такого не ожидали – и гордость от того, что мы переломили ситуацию.

Тяжелый год, и наш болид лучше проявлял себя по субботам, а не по воскресеньям. По ходу гонки ты откатываешься назад и покидаешь автодром разочарованным, но в понедельник вновь полон оптимизма.

Нельзя чего-то требовать от «Феррари», потому что команда первая требует этого от себя. Команда хочет победить [в чемпионате] с 2008 года. Это наша общая задача, и я могу лишь требовать, чтобы ситуация с машиной, которая явно не работает, изменилась. Но я выиграл одну гонку в 2022-м, еще одну в 2023-м – посмотрим, получится ли выиграть две в 2024-м – такова цель», – сказал испанец.

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6 комментариев
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Блин, минусы из ниоткуда на моих комментариях появляются. Как так?!
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Ответ Bzz Pvz
Блин, минусы из ниоткуда на моих комментариях появляются. Как так?!
Держи плюс, не огорчайся)
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Сайнс - бездарный гонщик на фоне своего партнера по команде, но гораздо хитрее. Именно за счёт хитрости Сайнс и опускает Леклера, а у феррари нет особого мнения и выбора на этот счёт
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Еще пара побед и речь зайдет о чемпионстве
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