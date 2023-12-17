Фредерик Вассер: «Нам нет необходимости спешить с продлением контрактов Леклера и Сайнса. Мы никуда не торопимся»

«Феррари» не будет спешить с продлением контрактов Леклера и Сайнса.

Ранее сообщалось, что «Феррари» почти договорилась с о подписании нового пятилетнего соглашения, в то время как команда предлагает соглашение на один год, а испанец хочет продлить контракт минимум на два года.

По словам руководителя «Феррари» , на самом деле команде нет смысла торопиться.

«Нам нет необходимости спешить с продлением контрактов, но да, мы уже начали обсуждения. В «Мерседесе» сделали это в августе. Мы никуда не торопимся».

Также Вассер оценил шансы « » в борьбе с «Ред Булл»:

«Безусловно, ориентиром для всех остальных будет Ферстаппен. В прошедшем сезоне у «Ред Булл» было преимущество, и я уверен, что в следующем году они снова прибавят.

При этом если посмотреть на последнюю часть сезона, то там, мне кажется, мы смогли сделать шаг вперед в технической составляющей и заметно приблизились к «Ред Булл» и в квалификациях, и в гонках.

Даже в гонках у нас получалось с ними бороться, а в такой ситуации соперники могут начать ошибаться. Это как снежный ком. Ты делаешь шаг вперед, у тебя появляется больше мотивации, а соперникам становится труднее. И мы должны двигаться вперед шаг за шагом, не думая о том, что будем побеждать каждый уик-энд», – рассказал Вассер.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже