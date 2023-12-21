Карлос Сайнс: «Стратегия – не ахиллесова пята «Феррари», все ошибаются»

Сайнс не считает стратегические ошибки главной проблемой «Феррари».

По мнению , Скудерии сложнее принимать верные решения из-за слабого гоночного темпа.

«В некоторых гонках мы приняли неправильные решения, но это не наша ахиллесова пята, все ошибаются. Может, мы чуть чаще, однако без быстрой машины труднее сделать верный выбор. Если покрышки живут меньше, то меньше и окно возможностей. На мой взгляд, главное слабое место – износ шин и гоночный темп.

Болид сильно прыгает, и со стороны очевидны некоторые вещи, поведение в высокоскоростных поворотах. Есть узкий рабочий диапазон, приходится рисковать – вот почему в мы выступили так хорошо.

« » очень хорошо понимает, какой должна быть машина при этом регламенте. В субботу мы способны оказаться впереди или выступать на равных, однако в гонках отстаем на полсекунды с круга и полминуты по итогам заезда», – заявил пилот «Феррари».

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