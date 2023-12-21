Клиа возглавит Академию «Феррари», Матасса покидает компанию

Теги Феррари Формула-1 Джок Клиа Шарль Леклер Артур Леклер Авто

В Академии «Феррари» произойдут перестановки.

Марко Матасса, возглавляющий программу с 2018 года, покидает «Феррари», его место в 2024 году займет Джок Клиа – наставник Шарля Леклера.

Также сообщается, что младший брат Шарля Артур Леклер уходит из Академии, однако остается «частью семьи «Феррари».

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