Клиа возглавит Академию «Феррари», Матасса покидает компанию

В Академии «Феррари» произойдут перестановки.

Марко Матасса, возглавляющий программу с 2018 года, покидает «Феррари», его место в 2024 году займет Джок Клиа – наставник .

Также сообщается, что младший брат Шарля Артур Леклер уходит из Академии, однако остается «частью семьи «Феррари».

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