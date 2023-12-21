В «Ф-2» и «Ф-3» начнут наказывать за вызов красных флагов в квалификации

Теги Гран-при Монако ФИА Формула-1 Формула-3 Формула-2 регламент Авто

С сезона-2024 гонщики «Формулы-2» и «Формулы-3» будут нести ответственность за инциденты, повлекшие красные флаги в квалификации.

ФИА обновила спортивный регламент младших серий. Если стюарды сочтут, что пилот является единственным виновником аварии, вызвавшей красные флаги, его быстрейшее время может быть удалено. Кроме того, спортсмена отстранят от участия в оставшейся части сессии.

В «Формуле-1» неоднократно возникали ситуации, при которых гонщик с быстрейшим временем становился участником инцидента, что не позволяло соперникам провести заключительную попытку. В частности, подобное в последние годы происходило в Монако, где любая серьезная авария приводит к появлению красных флагов. Тем не менее, в «Ф-1» такие правила пока применяться не будут.

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