Тото Вольфф о Гран-при США: «В целом это был лучший гоночный уик-энд для «Мерседеса»

Теги Гран-при США Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф назвал Гран-при США лучшим этапом «Мерседеса» в сезоне.

На этапе в Остине Льюис Хэмилтон сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену и закончил гонку на второй позиции. Однако затем был дисквалифицирован из-за слишком высокого износа нижней планки на днище болида.

«Мы привезли обновления болида, которые сработали. Наша машина была быстра, работала хорошо, мы преследователи лидера. Да, вы можете сказать, что нас в итоге дисквалифицировали за то, что посадка болида оказалась слишком низкой, но в целом у машины был темп, и мы получили удовольствие от того, как провели гоночный уик-энд.

Я всегда говорил, что предпочту иметь быструю машину, которую нам пока не удалось правильно настроить. Да, понятно, что в итоге нужно еще добраться до финиша, но в целом это был наш лучший гоночный уик-энд, учитывая то, что корреляция данных из аэродинамической трубы и из машины на трассе оказалась на очень хорошем уровне.

Неудачным моментом я бы назвал этап в Бразилии – там нам пришлось трудно. Особенно учитывая, насколько хорошо сложился для нас этот Гран-при в 2022 году. Тогда мы доминировали весь уик-энд, и в спринте, и в главной гонке, а в 2023 году все вышло наоборот.

Хорошим моментом стала и воскресная ночь в Абу-Даби. Я никогда не обращал особого внимания на то, вторыми мы оказались или третьими. Ведь мы все хотим быть на первом месте. Но да, закончить чемпионат на второй позиции в Кубке конструкторов было эмоционально и морально важно для команды. Так что да, это был хороший момент», – рассказал Вольфф.

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2 комментария
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Тото! Верни Боттаса вместо Рассела!!! Нам, фанатам мерседеса и Сира Льюиса, неприятно, что выскочка расселл напрягает Сира и постоянно портит ему гонки. Вот вальтери этого не делал, и Хэм спокойно побеждал всегда..
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Ответ Bzz Pvz
Тото! Верни Боттаса вместо Рассела!!! Нам, фанатам мерседеса и Сира Льюиса, неприятно, что выскочка расселл напрягает Сира и постоянно портит ему гонки. Вот вальтери этого не делал, и Хэм спокойно побеждал всегда..
Иногда не понятно ты фанат Хэма или наоборот Хейтер. А может вообще пародия на Великого Алонсо))
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