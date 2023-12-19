Экс-«Альфа Ромео» раскроет итоговое название команды 1 января. Ранее было объявлено, что коллектив будет выступать как «Кик Заубер»

Команда «Заубер», выступавшая в «Формуле-1» как « » до конца сезона-2023, анонсировала объявление 1 января 2024 года.

Ранее коллектив заявил, что будет выступать в 2024 и 2025 годах как «Кик Заубер» (полное название – Stake F1 Team Kick Sauber). Оказалось, что наименование не является окончательным.

«Если вы думаете, что уже знаете, подумайте еще раз…

Похоже, недавно объявленное название привлекло большое внимание…

Хотя мы пока не готовы раскрыть итоговый результат, мы понимаем, что на кону. Будьте уверены, наша миссия заключается в том, чтобы раскрыть наиболее захватывающую идентичность, которую когда-либо видела эта команда.

Ушли времена короткого и милого. Мы готовим мир», – сообщил «Заубер».

В «Заубере» сменили название команды в пользу нового спонсора – компании «Кик»