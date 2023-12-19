Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Леклер выступал стабильнее Сайнса и вместе с Ферстаппеном относится к группе лучших гонщиков»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Арну проанализировал выступления Леклера в 2023 году в сравнении с Сайнсом.

Бывший пилот «Формулы-1» Рене Арну полагает, что Шарль Леклер проявил себя лучше напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса, которому удалось одержать единственную победу для Скудерии в 2023 году. Арну отнес монегаска к группе топ-пилотов наряду с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Безусловно, мы можем говорить, что Шарлю очень не везло. Он выступал очень стабильно – более стабильно, чем Карлос. На мой взгляд, он относится к небольшой группе лучших гонщиков, как и Ферстаппен.

Может, Макс чуть напористее, но верно и то, что с такой машиной для него все проще, в то время как «Феррари» просто поедает шины. Проходит пять кругов гонки, и Ферстаппену остается только улыбаться. Карлос, как мне кажется, провел мощнейшую, фантастическую гонку в Сингапуре – тем не менее, в остальном сезон состоял из взлетов и падений.

Ферстаппен – прекрасный пилот, и у него лучшая машина за последние годы. Можно просто взглянуть на онборды, чтобы понять, насколько он хорош и насколько «Ред Булл» позволяет ему это показывать: он въезжает в поворот по гоночной траектории, тормозит, поворачивает, и руль остается неподвижным. Остальные испытывают трудности, корректируют положение руля. Не так, как мы многие годы назад, но они пилотируют не столь плавно, как Ферстаппен. Если подобная ситуация повторится в следующем году, соперникам придется тяжело», – сообщил победитель семи Гран-при «Ф-1» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Шарль Леклер: «Феррари» помогла бы мне выиграть, если бы я стартовал впереди Сайнса в Сингапуре»

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2 комментария
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Да начнётся рубилово))) Я ща РБ, но по мне Леклер все таки быстрее но не хватает стабильности
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