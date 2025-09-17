  • Спортс
  • Зак Браун: «Ферстаппен вместе с «Маклареном» в гонках на выносливость? Кто знает, может, однажды…»
0

Зак Браун: «Ферстаппен вместе с «Маклареном» в гонках на выносливость? Кто знает, может, однажды…»

В «Макларене» допустили сотрудничество с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал идею рассмотреть кандидатуру Макса Ферстаппен на роль пилота в гонках на выносливость.

«Макларен» присоединится к классу гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC с 2027 года. В то же время Макс Фертсаппен проявляет активный интерес к данной дисциплине и на данях даже проехал 4-часовой заезд на «Нордшляйфе».

«Что ж, в идеале я бы хотел видеть Макса в качестве своего напарника в гонках на выносливость. Недавно он показал на «Нордшляйфе» под псевдонимом, насколько может быть быстрым (Зак имеет в виду майские тесты Ферстаппена, куда он заявился под псевдонимом Франц Херман; тогда Макс установил рекорд круга для машин класса GT3 – Спортс”).

Макс – потрясающий гонщик, четырехкратный чемпион. В любом случае для меня большое удовольствие работать со всеми пилотами программы «Макларена». А что насчет Макса? Кто знает, может, однажды…» – сказал Браун.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
logoЗак Браун
logoWEC
logoФормула-1
Нюрбургринг
logoМакларен
гонки на выносливость
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
