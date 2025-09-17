2

Флавио Бриаторе: «В 2026-м Хэмилтон вновь будет бороться за победы»

Бриаторе уверен, что в «Феррари» разберутся со всеми проблемами.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе считает, что Льюис Хэмилтон будет бороться за победы в «Феррари».

«Я был близок только к боксам «Феррари» – меня никогда туда не звали. Но я знаю, что, когда был в «Бенеттоне», «Феррари» увела у меня 12 или 13 человек, начиная с Михаэля Шумахера.

Лука ди Монтедземоло был и остается великим руководителем с невероятными лидерскими качествами – но даже ему пришлось ждать пять лет, прежде чем начать побеждать. Это всегда было непросто. Рано или поздно [Фредерик Вассер] решит все проблемы.

Фред – очень приятная личность, но сегодняшняя «Ф-1» очень сложна: здесь семь машин находятся в пределах 0,2 секунды. В этом году есть только одна по-настоящему конкурентоспособная команда – «Макларен».

В следующем году все изменится. Мы тоже будем бороться за подиум. Увидите, с новыми болидами Хэмилтон вновь будет бороться за победы – он всегда был великолепен», – отметил Бриаторе.

Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно остановиться. Люди его забудут, если он не начнет выступать лучше»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
