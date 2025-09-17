Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»

Палмер отметил, что командная стратегия «Макларена» может привести к проблемам.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот серии Джолион Палмер считает, что командная стратегия «Макларена » на Гран-при Италии может сказаться на уик-энде в Баку.

«Это будет тяжелым бременем для Оскара Пиастри , не так ли? Теперь команда начнет думать, правильно ли она поступила в Монце.

Не знаю, скажется ли это где-то, но в какой-то момент это должно повлиять, потому что такова история борьбы в «Ф-1». Уверен, что-то произойдет.

Когда я выступал в гонках и проводил в Баку свой худший уик-энд, то думал, насколько равны пилоты в команде. Ведь вы пилотируете одинаковые болиды и хотите иметь равные возможности – но в то же время задумываетесь: «А получаю ли я любовь команды: лучшие детали, стратегию, пит-стопы?»

Почему пит-стопы Ландо [Норриса] обычно медленнее, чем у Оскара, или даже значительно медленнее, как в Монце?

И тут вы начинаете думать: «Почему все складывается не в мою пользу?»

Они оба будут думать об этом. Увидим ли мы, как один из них будет действовать более жестко в Баку? Не знаю. Думаю, «Макларен» контролирует пилотов весьма неестественным образом. Но пока оба пилота ведут себя послушно – не знаю, изменится ли это», – сказал Палмер.

