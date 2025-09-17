  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»
0

Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»

Палмер отметил, что командная стратегия «Макларена» может привести к проблемам.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот серии Джолион Палмер считает, что командная стратегия «Макларена» на Гран-при Италии может сказаться на уик-энде в Баку.

«Это будет тяжелым бременем для Оскара Пиастри, не так ли? Теперь команда начнет думать, правильно ли она поступила в Монце.

Не знаю, скажется ли это где-то, но в какой-то момент это должно повлиять, потому что такова история борьбы в «Ф-1». Уверен, что-то произойдет.

Когда я выступал в гонках и проводил в Баку свой худший уик-энд, то думал, насколько равны пилоты в команде. Ведь вы пилотируете одинаковые болиды и хотите иметь равные возможности – но в то же время задумываетесь: «А получаю ли я любовь команды: лучшие детали, стратегию, пит-стопы?»

Почему пит-стопы Ландо [Норриса] обычно медленнее, чем у Оскара, или даже значительно медленнее, как в Монце?

И тут вы начинаете думать: «Почему все складывается не в мою пользу?»

Они оба будут думать об этом. Увидим ли мы, как один из них будет действовать более жестко в Баку? Не знаю. Думаю, «Макларен» контролирует пилотов весьма неестественным образом. Но пока оба пилота ведут себя послушно – не знаю, изменится ли это», – сказал Палмер.  

Джолион Палмер о «Макларене»: «Не припомню, чтобы команды проводили размен позициями между своими гонщиками из-за задержки на пит-стопе»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Гран-при Италии
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoДжолион Палмер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров (RacingNews365)
6сегодня, 19:05
Зак Браун: «Ферстаппен вместе с «Маклареном» в гонках на выносливость? Кто знает, может, однажды…»
сегодня, 17:54
Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»
сегодня, 17:32
Руководитель «Астон Мартин» о подготовке к сезону-2026: «Инженеры улыбаются, видя результаты»
2сегодня, 17:12
Организаторы Гран-при платят $3 млн за право провести спринт в «Ф-1» (Planet F1)
сегодня, 16:53
Гельмут Марко: «Ред Булл» позволит Ферстаппену принять участие в «24 часах Нюрбургринга»
9сегодня, 16:19
Флавио Бриаторе: «В 2026-м Хэмилтон вновь будет бороться за победы»
8сегодня, 14:55
Алекс Албон: «Многому научился у Ферстаппена в «Ред Булл» в плане выбора настроек»
3сегодня, 14:36
Оливер Бермэн: «Моя работа – не оставить командам иного выбора, кроме как обратить на меня внимание»
сегодня, 14:09
Кими Антонелли о проблемах в «Ф-1»: «Есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Полностью согласен»
1сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото