Гельмут Марко: «Ред Булл» позволит Ферстаппену принять участие в «24 часах Нюрбургринга»

В «Ред Булл» дадут Ферстаппену поучаствовать в «24 часах Нюрбургринга».

Советник «Ред Булл » заявил, что в команде одобрили участие Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» в 2026 году.

На прошедших выходных нидерландец провел 4-часовую гонку на «Нордшляйфе» и получил разрешение для участия в категории GT 3.

«Да [мы дали ему зеленый свет]! Думаю, потрясающе, что пилот «Ф-1», у которого, кроме гонок, есть и другие обязательства, все же находит время для чего-то подобного и занимается этим с таким энтузиазмом.

«Нордшляйфе» очаровывает любого пилота. Когда наша машина оказалась неконкурентоспособной, для Макса эта трасса стала большой страстью. Уверен, он будет бороться за победу», – сказал Марко .

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют

