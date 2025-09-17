  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»
0

Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»

«Ауди» рассчитывает побороться за титул в «Ф-1» в конце десятилетия.

Руководитель «Заубера» (со следующего сезона «Ауди») Джонатан Уитли рассказал о планах команды.

«У нас очень амбициозная цель, очень амбициозная. Мы настроены начать выигрывать гонки и включиться в борьбу за чемпионство к концу десятилетия – и нам нужно каким-то образом быстрее достичь этого.

Мне кажется, благодаря знаниям и опыту Маттиа [Бинотто], совмещенным с моими собственными навыками, благодаря тому, как мы разделяем наши роли и пересекаемся, нашей совместной работе над будущим…

Что я хочу сказать: мы сидим в самом старом моторхоуме паддока. Но все, что вы здесь видите, изменится в следующем году – и даже это амбициозная цель.

Мы все еще небольшая команда, понимаете? У нас очень напряженный период, особенно такими будут следующие шесть месяцев. Но мы будем продолжать расти и прогрессировать», – сказал Уитли.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoЗаубер
Джонатан Уитли
logoМаттиа Бинотто
logoАуди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»
4 минуты назад
«Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров (RacingNews365)
31 минуту назад
Зак Браун: «Ферстаппен вместе с «Маклареном» в гонках на выносливость? Кто знает, может, однажды…»
сегодня, 17:54
Руководитель «Астон Мартин» о подготовке к сезону-2026: «Инженеры улыбаются, видя результаты»
1сегодня, 17:12
Организаторы Гран-при платят $3 млн за право провести спринт в «Ф-1» (Planet F1)
сегодня, 16:53
Гельмут Марко: «Ред Булл» позволит Ферстаппену принять участие в «24 часах Нюрбургринга»
7сегодня, 16:19
Флавио Бриаторе: «В 2026-м Хэмилтон вновь будет бороться за победы»
8сегодня, 14:55
Алекс Албон: «Многому научился у Ферстаппена в «Ред Булл» в плане выбора настроек»
3сегодня, 14:36
Оливер Бермэн: «Моя работа – не оставить командам иного выбора, кроме как обратить на меня внимание»
сегодня, 14:09
Кими Антонелли о проблемах в «Ф-1»: «Есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Полностью согласен»
1сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото