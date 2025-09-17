Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»
Руководитель «Заубера» (со следующего сезона «Ауди») Джонатан Уитли рассказал о планах команды.
«У нас очень амбициозная цель, очень амбициозная. Мы настроены начать выигрывать гонки и включиться в борьбу за чемпионство к концу десятилетия – и нам нужно каким-то образом быстрее достичь этого.
Мне кажется, благодаря знаниям и опыту Маттиа [Бинотто], совмещенным с моими собственными навыками, благодаря тому, как мы разделяем наши роли и пересекаемся, нашей совместной работе над будущим…
Что я хочу сказать: мы сидим в самом старом моторхоуме паддока. Но все, что вы здесь видите, изменится в следующем году – и даже это амбициозная цель.
Мы все еще небольшая команда, понимаете? У нас очень напряженный период, особенно такими будут следующие шесть месяцев. Но мы будем продолжать расти и прогрессировать», – сказал Уитли.
