Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»

«Ауди» рассчитывает побороться за титул в «Ф-1» в конце десятилетия.

Руководитель «Заубера » (со следующего сезона «Ауди ») Джонатан Уитли рассказал о планах команды.

«У нас очень амбициозная цель, очень амбициозная. Мы настроены начать выигрывать гонки и включиться в борьбу за чемпионство к концу десятилетия – и нам нужно каким-то образом быстрее достичь этого.

Мне кажется, благодаря знаниям и опыту Маттиа [Бинотто], совмещенным с моими собственными навыками, благодаря тому, как мы разделяем наши роли и пересекаемся, нашей совместной работе над будущим…

Что я хочу сказать: мы сидим в самом старом моторхоуме паддока. Но все, что вы здесь видите, изменится в следующем году – и даже это амбициозная цель.

Мы все еще небольшая команда, понимаете? У нас очень напряженный период, особенно такими будут следующие шесть месяцев. Но мы будем продолжать расти и прогрессировать», – сказал Уитли.

