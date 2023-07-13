Серия неудач Переса в квалификациях – худшая для «Ред Булл» с 2007 года

Ни один гонщик «Ред Булл» после 2007 года не проводил пять квалификаций подряд так плохо, как .

Мексиканец пять раз подряд не пробился в третий сегмент квалификации. На Гран-при Великобритании Перес отыграл одно место после сессии благодаря дисквалификации пилота « » и стартовал 15-м.

Средняя стартовая позиция Серхио на пяти последних Гран-при – 14,6. Хуже показатель был у по итогам Гран-при Европы, , Турции, Италии и Бельгии в 2007 году (14,8).

В нынешнем сезоне «Ред Булл» выиграл все гонки и продлил серию побед до 11 подряд – это повторение рекорда «Формулы-1». В 2007 году команда могла лишь мечтать о доминировании: первую победу в истории «Ред Булл» одержал в 2009-м, первый титул – в 2010-м.

Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?

Ryanair выложила картинку с Пересом в самолете: «Единственный первый ряд, который гарантирован Серхио»