Серия неудач Переса в квалификациях – худшая для «Ред Булл» с 2007 года

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Ни один гонщик «Ред Булл» после 2007 года не проводил пять квалификаций подряд так плохо, как Серхио Перес.

Мексиканец пять раз подряд не пробился в третий сегмент квалификации. На Гран-при Великобритании Перес отыграл одно место после сессии благодаря дисквалификации пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса и стартовал 15-м.

Средняя стартовая позиция Серхио на пяти последних Гран-при – 14,6. Хуже показатель был у Дэвида Култхарда по итогам Гран-при Европы, Венгрии, Турции, Италии и Бельгии в 2007 году (14,8).

В нынешнем сезоне «Ред Булл» выиграл все гонки и продлил серию побед до 11 подряд – это повторение рекорда «Формулы-1». В 2007 году команда могла лишь мечтать о доминировании: первую победу в истории «Ред Булл» одержал в 2009-м, первый титул – в 2010-м.

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