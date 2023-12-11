Пьера Гасли не удивит коллега-девушка в «Ф-1»: «Безусловно, это возможно»
Гасли допустил, что будет соревноваться с девушкой в «Формуле-1».
По мнению пилота «Альпин» Пьера Гасли, попадание гонщицы в «Ф-1» в обозримом будущем – до окончания его карьеры – является реалистичным сценарием.
«Меня бы такое не удивило. На мой взгляд, безусловно, это возможно.
Прикладывается много усилий, наша команда поддерживает женщин в нашей спортивной категории [в рамках программы Rac(h)er].
Я не сомневаюсь: если какая-то девушка продемонстрирует, что у нее есть скорость и таланты, позволяющие попасть в число 20 лучших пилотов мира, то, уверен, ей дадут шанс», – заявил француз.
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Вот в кузовах или ралли это возможно