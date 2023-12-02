Макс Ферстаппен: «Девушки могут подготовиться к «Ф-1» с физической точки зрения, просто их меньше в гонках»

Ферстаппен заявил, что девушки способны подготовиться к «Ф-1».

Пилот « » назвал факторы, которые мешают женщинам пробиться в «Формулу-1». По словам нидерландца, барьеры можно преодолеть.

«Можно посмотреть на долю мужчин и женщин в гонках: даже для мужчин процент тех, кто попадает в «Формулу-1», очень низкий. Так что, естественно, девушкам еще сложнее, потому что их в целом меньше в гонках. И порой в «Ф-1» тяжело пилотировать с физической точки зрения. Но я считаю, что подготовиться можно, если упорно тренироваться, хотя женщинам чуть труднее.

Однако если есть талант, то, разумеется, это возможно. Вряд ли боссы команд, когда принимают решения, думают: «Ну, нет, нам нужны только мужчины». Если есть девушка, которая всех побеждает, то, конечно, появится возможность попасть в «Формулу-1». Дело просто в том, что в гонках меньше женщин, поэтому меньше и процент тех, кто пробивается наверх», – поделился мыслями Ферстаппен.

Трехкратный чемпион мира также ответил на вопрос о том, гонялся ли он в картинге со своей матерью – экс-пилотессой Софией Кумпен:

«Да, но тогда она прошла свой пик, а подавал надежды, так что сравнение не особо честное».

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