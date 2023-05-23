Эдди Джордан: «У матери Ферстаппена могло бы получиться в «Ф-1», без всякого сомнения»

Эдди Джордан рассказал о нереализованном потенциале матери Макса Ферстаппена.

Отец гонщика « » пробился в «Формулу-1», а его мать Софи Кумпен соревновалась в картинге и различных «формулах».

«Считаю, неправильно продвигать девушек в «Формулу-1» без предварительной подготовки. В мое время единственной, кто потянул бы это, была мама Макса. На мой взгляд, мать была серьезной, потрясающе быстрой гонщицей и, без всякого сомнения, у нее могло бы получиться в «Формуле-1».

Но тогда не существовало механизма, чтобы ей помочь, и не уверен, что многие команды такое поддержали бы – это неправильно. Думаю, ситуация должна измениться. Очень жаль, что закрылась Серия W – необходимость в подобном чемпионате есть», – поделился мнением бывший владелец команды «Ф-1» в подкасте Formula For Success.

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