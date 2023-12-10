Льюис Хэмилтон о поуле в Венгрии: «То, что нам пусть и на мгновение удалось обойти «Ред Булл», вселило в нас надежду»

Хэмилтон оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2024.

Пилот немецкой команды надеется, что новый болид, за разработкой которого он наблюдает на базе команды, получится лучше своего предшественника.

«Оценивать ситуацию всегда непросто. Я не инженер и не проектировщик, не дизайнер. Так что мне сложно оценивать ситуацию. Но вообще это время года всегда очень волнительно, потому что ты уже видишь машину в аэродинамической трубе. Я всегда захожу в аэродинамическую трубу, когда бываю на базе – чтобы посмотреть, в каком направлении движется разработка машины.

Буквально на днях, я заглядывал туда последний раз, чтобы посмотреть, на каком этапе развития мы сейчас находимся, а когда я вернусь на базу, там все уже будет совсем иначе.

Я полностью доверяю всем, кто работает над этим проектом. И надеюсь, что в следующем году мы будем гораздо более конкурентоспособными.

Вообще взлеты и падения бывают по ходу любого сезона. С того самого момента, как мы впервые вывели нашу машину на обкатку в Сильверстоуне, мы поняли, что, скорее всего, в этом году не будем бороться за титул. И затем мы просто сместили акцент и свое внимание на другие цели, стали работать над их реализацией, чтобы наверстать упущенное.

И было очень приятно видеть то, что никто в нашей команде даже не думал сдаваться. Все сохраняли позитивный настрой – и то, как ребята себя проявили, меня и правда воодушевило.

Думаю, мы также постоянно учимся тому, что нужно уметь ценить момент, ценить каждого человека в команде, ценить те результаты, которых вы добиваетесь. Сильнее, чем когда-либо, ценить момент попадания на подиум, когда это наконец происходит.

А самым ярким моментом сезона, разумеется, стал поул на Гран-при Венгрии – на трассе, которую я очень люблю. И то, что нам пусть и на мгновение удалось обойти « » вселило в нас надежду и придало решимости продолжать работать – и тогда мы обязательно добьемся успеха», – рассказал Хэмилтон.

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