Бен Сулайем получил сотрясение мозга – и не будет принимать активного участия в церемонии награждения по итогам сезона «Ф-1»

Теги происшествия ФИА Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА не будет активно участвовать в итоговой церемонии награждения.

Согласно сообщению ФИА, президент Федерации Мохаммед бен Сулайем находится в больнице. По последней информации с бен Сулайемом произошел несчастный случай – президент ФИА плохо себя почувствовал и в результате падения получил сотрясение мозга.

По заявлению официального представителя «Формулы-1», бен Сулайему уже была оказана вся необходимая медицинская помощь и он в ближайшем будущем полностью восстановится от полученных травм.

Президент ФИА, как ожидается, посетит церемонию награждения по итогам сезона, которая пройдет в пятницу вечером в Баку. На церемонии Максу Ферстаппену будет официально вручен трофей чемпиона сезона-2023.

При этом роль бен Сулайема, с учетом обстоятельств, будет существенно сокращена с точки зрения обычного объема работы, которая на таких мероприятиях приходится на президента ФИА.

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2 комментария
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тотоха нашел и наказал
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