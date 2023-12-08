Льюис Хэмилтон о сезоне Ферстаппена: «Машина «Ред Булл» все делает хорошо, работает на максимуме своих возможностей. Для гонщика это просто мечта»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хэмилтон высказался о причинах успеха «Ред Булл» в сезоне-2023.

По мнению пилота «Мерседеса», удачная конструкция болида позволяла Ферстаппену чувствовать себя максимально уверенно и тратить на достижение успеха меньше сил в сравнении с конкурентами, которые изо всех сил пытались его догнать.

Хэмилтон также рассказал, почему в «Мерседесе» никогда всерьез не рассматривали возможность начать все с нуля и взять за основу концепцию болида «Ред Булл»:

«Дело в том, что при имеющихся временных рамках и ограниченного количества ресурсов, вы просто не можете позволить себе выбросить все свои наработки и начать все с нуля. Вы не можете просто скопировать другую машину, начав с этого.

Посмотрите на «Астон Мартин». Они пытались скопировать другой болид, но их машина вышла не такой. Это не так просто. Вы должны постараться взять хорошие детали и потом, методом проб и ошибок, добавлять к ним другие, все новые и новые детали.

Но, как вы сами можете догадаться, команды всегда нервничают из-за того, что могут внести в конструкцию слишком большие изменения, а они окажутся ошибочными.

Нам нужно последовательно, неделю за неделей, постепенно прибавлять в скорости. И перед нами стоят как никогда сложно достижимые цели, потому. Потому что отставание, которое нам нужно отыграть, очень велико».

Одним из лучших для «Мерседеса» Хэмилтон считает уик-энд в Остине, где он почти не уступал по скорости Максу Ферстаппену. И тот уик-энд, по словам Льюиса, также позволил ему понять, за счет чего победы порой так легко доставались Максу:

«Их машина все делает хорошо. По своим характеристикам она очень похожа на наш болид 2020 года. Суперстабильная. Их машина работает на максимуме своих возможностей. По ощущениям, их машина всегда находится в оптимальном окне рабочих настроек. А для гонщика это просто мечта – потому что это позволяет тебе на максимуме использовать свои собственные возможности.

В Остине мы были к ним ближе всех, но я думаю, что у них всегда оставался запас по скорости – и они всегда могли прибавить на 0,1 – 0,2 секунды, как минимум.

Вы можете посмотреть на данные телеметрии, на времена прохождения кругов – большую часть времени Макс впереди просто прохлаждался. Не думаю, что за весь сезон он хоть раз серьезно вспотел. Даже когда мы вплотную преследовали его в Остине. Думаю, он постоянно контролировал ситуацию.

Находясь в таком положении, с таким запасом по скорости вы можете позволить себе немного сбавить обороты, не нервничать и не напрягаться, а машина станет только быстрее. Шины будут работать дольше, машина будет находиться в окне оптимальных настроек. И это действительно потрясающее чувство. В конечном счете, в «Ред Булл» действительно здорово поработали и заслужили этот успех. В то время как мы только и делали, что постоянно догоняли, догоняли и догоняли их».

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8 комментариев
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Льюис знает о чём говорит)))
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Люсик базу выдал. Условный Окон божил бы так же ...
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Отчасти доля правды в этом есть, но нужно не забывать про 100% финишей в сезоне из 22 гонок, про 19 побед(86%) и просто сверхвыступление Макса, один из лучших статистических сезонов. Да не без участия машины, но даже под конец сезона когда Макларены/Феррари и Мерсы приблизились не намного, но все же. То Макс все равно выиграл все гонки, кроме Сингапура.
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Много чего здесь будет
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