Чемпион «Дакара»-2018 Валькнер пропустит гонку 2024 года из-за тяжелых переломов
Маттиас Валькнер получил серьезные травмы и пропустит «Дакар»-2024.
Австрийский спортсмен, выступающий за «КТМ», выиграл гонку 2018 года в зачете мотоциклов.
При подготовке к ралли-рейду, который пройдет в январе, Валькнер попал в аварию. Маттиас сообщил, что получил переломы большой и малой берцовой кости, костей ступни и лодыжки.
Гонщик заявил, что ему предстоит длительное восстановление, так как травма ступни оказалась очень тяжелой. Участие в ближайшем «Дакаре» исключено.
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