Чемпион «Дакара»-2018 Валькнер пропустит гонку 2024 года из-за тяжелых переломов

Маттиас Валькнер получил серьезные травмы и пропустит «Дакар»-2024.

Австрийский спортсмен, выступающий за « », выиграл гонку 2018 года в зачете мотоциклов.

При подготовке к ралли-рейду, который пройдет в январе, Валькнер попал в аварию. Маттиас сообщил, что получил переломы большой и малой берцовой кости, костей ступни и лодыжки.

Гонщик заявил, что ему предстоит длительное восстановление, так как травма ступни оказалась очень тяжелой. Участие в ближайшем «Дакаре» исключено.

Фернандо Алонсо намерен выиграть «Дакар»: «Титулы в «Ф-1», WEC и ралли – почти беспрецедентное наследие»