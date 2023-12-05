«Леклер приближается к Ферстаппену и Хэмилтону по зрелости. Макс тоже много ошибался в первые годы». Экс-спортивный директор «Феррари» Фьорио о Шарле

Фьорио подвел итоги года «Феррари» и высказался о прогрессе Леклера.

Бывший спортивный директор Скудерии Чезаре Фьорио полагает, что начал ошибаться меньше и следует по пути соперников из « » и « » и .

– «Феррари» подтвердила, что обладает сотрудниками высочайшего уровня, очень хорошими механиками, техниками и инженерами. Это необходимо для того, чтобы как можно скорее стать максимально конкурентоспособными.

– Что можете сказать о пилотах?

– Они допустили чуть больше ошибок, чем нужно. Но они оба очень быстры. Один, Леклер, лучше в квалификациях, быстрее напарника, хотя мы говорим о десятых, а не о половине секунды. Другой, Сайнс, в целом более искусно работает в гонках.

– Леклер близок к длительному продлению контракта…

– Считаю, это хорошее решение, потому что к скорости и мастерству он прибавляет способность меньше ошибаться. До последнего времени просчетов было слишком много. Тем не менее, это нормально: Ферстаппен его ровесник, но в первые годы [в «Формуле-1»] он тоже допускал много ошибок. Теперь Леклер приближается по зрелости к Максу, а также к Льюису Хэмилтону.

– Как вы оцениваете первый сезон Фредерика Вассера на посту руководителя команды?

– Безусловно, он большой профессионал и хорошо знает свое дело – в частности, из-за того, что занимается им фактически всю жизнь.

В «Формуле-1» его послужной список не назвать выдающимся, и в целом он не проявил себя гораздо лучше Бинотто. Но он большой профессионал, и реальные плоды его работы мы увидим в 2024 году.

– Что нужно сделать «Феррари»?

– Похоже, с мотором ничего не надо делать. Что касается аэродинамики, нужно решить проблему в высокоскоростных поворотах. Кроме того, необходим шаг вперед в плане стратегии – мы видели ошибки. Компетентность и своевременные решения – то, в чем нуждается пит-уолл, команда на трассе, а не в Маранелло. Надо проявлять больше креативности, проницательности, а не повторять решения других коллективов.

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