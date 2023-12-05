Босс «Альфа Ромео» об уходе из «Ф-1»: «За каждый евро мы получали 20 в плане имиджа, но не заинтересованы в том, чтобы снова клеить лого на болиды»

В «Альфа Ромео» прокомментировали решение не оставаться в «Формуле-1».

Итальянский автопроизводитель на протяжении шести лет сотрудничал с «Заубером», в последние годы швейцарский коллектив выступал под брендом «Альфа Ромео». После объявления о разрыве в конце 2023 года звучали предположения, что компания станет партнером « », однако в итоге « » решила сосредоточиться на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Исполнительный директор фирмы Жан-Филипп Импарато ответил на вопрос о несостоявшемся сотрудничестве с «Хаасом».

«Мы не были заинтересованы в том, что делать в точности то же, что с « ». Мы бы были компанией, которая клеит лого на болиды. Это не стало бы чем-то новым и частью истории.

Мы начали искать что-то другое и быстро нашли ответ. «Альфа Ромео» никак не связана с миром ралли, у группы «Стеллантис» уже два бренда в « », так что внимание сместилось на WEC – мир, в котором « » пережила прекрасные моменты.

Сейчас интерес к WEC высокий, и в такие периоды эйфории тяжело понять, какие вложения необходимы для достижения высочайших целей. Мы видели, к чему привел неконтролируемый рост расходов в 2015-м, так что взяли паузу, чтобы понять, как лучше действовать», – заявил босс.

Альянс с « » был крайне продуктивным, отметил менеджер:

«Я бы сказал, что это лучшие вложения в истории. Мы можем сказать, что за каждый потраченный евро мы получили 20, если говорить об имидже.

В то же время немного грустно, что мы покидаем команду, которая принимала наш бренд на протяжении шести лет, с который мы выстроили необыкновенные отношения».

По словам Импарато, «Альфа Ромео» может сотрудничать в WEC с «Пежо», которая также входит в группу «Стеллантис»:

«Разумеется, это один из сценариев, который мы рассматриваем. « » уже в , так что взаимодействие более чем возможно. Пожалуй, два проекта могут идти параллельно в других аспектах, но мы часть одной семьи.

Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что в данный момент мы не можем ничего подтвердить».

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