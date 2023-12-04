В «Заубере» официально объявят новое название команды «Ф-1» 10 декабря

Презентация болида «Заубера» в 2024 году впервые пройдет в Великобритании.

Ранее «Заубер», выступая в «Формуле-1» и под собственным названием, и под маркой « », всегда проводил презентацию новых болидов в Германии, Австрии, а чаще всего в Швейцарии – на базе команды в Хинвиле.

Также руководитель « » Алессандро Аллуни Брави рассказал, что полное новое название команды будет объявлено 10 декабря – когда ФИА опубликует официальный заявочный лист на сезон-2024.

«Могу сказать, что 10 декабря, как только ФИА опубликует заявочный лист, мы, разумеется, официально объявим новое название команды.

Думаю, это станет сюрпризом, и нам не терпится начать сотрудничество с нашими новыми партнерами. У нас будет новый, свежий подход с точки зрения коммуникации и маркетинга, а презентация новой машины пройдет в Великобритании», – рассказал Брави.

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