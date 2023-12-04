Валттери Боттас: «Новая концепция «Заубера» выглядит интересно. Мы не могли выжать больше из машины-2023»

Боттас поделился ожиданиями от кардинальных перемен в «Заубере».

Со следующего сезона швейцарская команда, выступавшая в последние годы как «Альфа Ромео», вновь станет « ». заявил, что настроен позитивно по поводу машины на сезон-2024, которая будет совершенно новой.

«Я рад, что все позади. В следующем году все вновь начинают с нуля. В команде очень много перемен в последнее время. И, на мой взгляд, они позитивные.

Кроме того, концепция болида следующего года выглядит интересно. В этом смысле у меня есть надежды. Но надо потрудиться.

Главное, что нам нужна новая машина. И она должна быть другой. Я бы сказал, это главный итог сезона для нас – безусловно, мы дошли до конца пути с развитием машины и просто не могли выжать никаких больших прибавок. Так что вся концепция должна измениться. Вот что мы поняли.

Я доволен тем, что увидел – различия есть. Думаю, именно это нам и нужно. Много неясных моментов, пока рано делать выводы. Но по меньшей мере мы видим прогресс, и последние недели на базе вышли довольно продуктивными.

Мне кажется, что-то стало происходить с приходом новых людей, в том числе [технического директора] [Ки]. Естественно, он многое знает даже о « » этого года, так что здорово, когда есть информация от разных людей. Это приятно видеть», – сообщил финский гонщик.

Боттас полагает, что команда, завершившая сезон на предпоследней позиции, реализовывала свои шансы, но страдала от недостатка скорости:

«Я считаю, что в тех гонках, когда темп позволял заработать очки, нам это удавалось. В конечном счете проблема в том, что у нас не было чистой скорости для топ-10. Болид был недостаточно быстрым.

Сложный год. Нужно сделать много выводов, и теперь мы должны смотреть вперед, сохранять мотивацию и уверенность».

Руководитель «Альфа Ромео»: «Болид-2024 будет совершенно новым»

В сезонах-2024/25 «Заубер» будет выступать в «Формуле-1» с оригинальным названием