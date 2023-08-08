Хуан-Пабло Монтойя о Гран-при в Колумбии: «В 2028-м, может. Все было на 95 процентов готово, в итоге слот отдали Мадриду»

Теги Гран-при Испании трассы Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Барселона-Каталония Карибский Гран-при Авто

Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что «Формула-1» была близка к сделке по Гран-при в Колумбии.

Ранее появлялась информация о том, что в колумбийском городе Барранкилья может состояться этап «Ф-1» под названием «Гран-при Карибского бассейна».

«Примерно восемь месяцев назад все было на 95 процентов готово, но кто-то с чем-то облажался – не знаю, с чем.

Я приезжал вместе с людьми из «Формулы-1» в Барранкилью, мы посмотрели конфигурацию трека. Все было сделано, не хватало подписи, и они были готовы подписать. Может, в 2028-м. В итоге слот отдали Мадриду», – сообщил бывший пилот «Ф-1» из Колумбии.

Предполагается, что Гран-при Испании переедет с трассы «Барселона-Каталония» в Мадрид после 2026 года.

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