Руководитель «Альфа Ромео»: «Болид-2024 будет совершенно новым»

«Заубер» / «Альфа Ромео» кардинально поменяет машину в межсезонье..

В конце 2023 года швейцарская команда « » прекратит выступать под брендом « ». Как сообщил руководитель коллектива Алессандро Алунни Брави, специалисты под управлением экс-технического директора « » полностью перестроят болид перед сезоном-2024.

«Во-первых, мы очень рады, что Джеймс с нами. Он начал работу в сентябре, так что внесет вклад в машину следующего года, C44. Вместе с ним мы полностью пересмотрели проект. Благодаря его опыту мы провели глубокий анализ всех областей болида, приняли решения.

Поэтому следующая машина не станет развитием актуальной, так как мы полагаем, что текущая концепция накладывает определенные ограничения, и мы не можем использовать ее дальше.

Болид будет совершенно новым – от шасси до подвески, везде, все области.

Конечно, указать на проблемы легко, но также нужно их решить. Мы упорно трудимся, наша группа растет. Присоединились новые люди, которые также внесут вклад в автомобиль на следующий сезон, но ответ мы все получим в Бахрейне», – заявил Алунни Брави.

Аэродинамика «Ред Булл» существенно поменяется в 2024-м, болид станет менее восприимчивым к ветру (GdS)