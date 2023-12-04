Макс Ферстаппен: «Мой подход всегда был таким – я всегда верил в то, что способен победить любого»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о звании лучшего пилота «Ф-1» в данный момент.

Гонщик «Ред Булл» отметил, что не стал бы спорить с людьми, которые высказывают такую точку зрения. При этом уточнив, что на самом деле каждый гонщик считает себя лучшим и только такой психологический настрой может привести тебя к успеху:

«Думаю, ты всегда должен верить в себя. Для меня это очень важный посыл. Мой подход всегда был таким – я всегда верил в то, что способен победить любого. При этом не то чтобы я целый день сидел на диване и постоянно говорил себе, что я лучший (смеется)».

Ферстаппен добавил, что не сомневался в своих силах и использовал тот же подход с самого начала – когда дебютировал в «Формуле-1» в возрасте 17 лет:

«В то время, разумеется, в моем распоряжении не было лучшей в пелотоне машины, и я также прекрасно понимал, что мне еще очень и очень многому предстоит научиться. Но в своих способностях я никогда не сомневался».

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

2 комментария
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Менталитет большого спортсмена. Что бы там не говорили.
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