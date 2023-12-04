Серхио Перес: «Ф-1» не должна проводить много гонок просто ради того, чтобы их проводить, важно качество»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Увеличение числа гонок не должно быть самоцелью «Ф-1», заявил Перес.

В 2024 году «Формула-1» планирует провести рекордные 24 Гран-при. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес призвал разумно подходить к данному вопросу.

«Мне кажется, что заключительная часть сезона[-2023] получилось невероятно насыщенной, со множеством перелетов туда-обратно. Количество гонок, безусловно, на грани, и не только для гонщиков, но для всех механиков.

Расписание точно надо сделать более эффективным, постараться уделить больше внимания людям. На самом деле я в первую очередь беспокоюсь за механиков.

Мы должны показывать уровень, а не проводить много гонок просто ради того, чтобы их проводить. Я считаю, что качество играет очень важную роль для развития нашего спорта.

Естественно, мы поднимем вопрос – посмотрим, что получится сделать. Пожалуй, о следующем годе говорить уже поздно, но постараемся изменить ситуацию на сезон после него. Люди были так измотаны к последней гонке – полагаю, мы должны воспринимать вопрос очень серьезно. Это важно для того, чтобы гонщики проводили длительные карьеры, для сотрудников, для механиков – мы тоже хотим, чтобы у них были длинные карьеры. Мы должны это обсудить», – сказал вице-чемпион «Ф-1».

«Ф-1» – не самые доходные гонки по деньгам от ТВ и в мире, и в США! Домашняя серия Америки перебила с запасом в $150 млн

3 комментария
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В целом он прав. Неплохо бы ещё убрать суррогатно-необгонные трассы типа Зандворта и т.п.
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Мексиканский гастарбайтер чеко перес и качество гонок в одном предложении🤣🤣🤣🤣
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