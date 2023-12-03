Хэмилтон о развитии программы многообразия в «Формуле-1»: «Для меня это важнее всего. И я понимаю, что процесс не будет быстрым»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон считает недостаточным темпы развития многообразия в «Ф-1».

К моменту проведения прошедшего Гран-при Абу-Даби прошло четыре года с тех пор, как семикратный чемпион «Формулы-1» создал так называемую «Комиссию Хэмилтона» – программу, которая работает над расширением и улучшением представительства темнокожих людей в британском автоспорте.

Официально программа заработала в июне 2020 года, а еще через год Хэмилтон создал благотворительный фонд Mission 44 и пожертвовал £20 млн на его работу. Фонд помогает с обучением, трудоустройством и расширением возможностей для людей из низких слоев населения.

При этом, комментируя командную фотографию «Мерседеса» по итогам сезона-2023 Хэмилтон признал, что пока его программе не удалось достичь существенных результатов.

«Для меня это важнее (любых достижений на трассе). И я понимаю, что процесс не будет быстрым. Начали мы все в 2019 году. И не буду врать, смотря на последнюю командную фотографию, про себя я понимаю, что нам еще работать и работать. Например, на фотографии всего три человека с другим цветом кожи. Зато в «Мерседесе» стало работать намного больше женщин. Но да, кардинального перелома не случилось.

Если сравнивать ситуацию с тем, что было в 2019 году, то я уверен, что достигнутый прогресс очень далек от того, к чему мы стремимся. Так что сейчас задача в том, что найти способ переломить ситуацию», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев
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Если это действительно самое важное, то надо уходить из Ф1 и посвятить себя этому. Такие вещи на треть ставки не делаются. Для начала предлагаю внести разнообразие в инженерный состав Мерседеса
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Феттель для пчел сделал больше чем Хэм для темнокожих
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Ответ Александр Деев
Если это действительно самое важное, то надо уходить из Ф1 и посвятить себя этому. Такие вещи на треть ставки не делаются. Для начала предлагаю внести разнообразие в инженерный состав Мерседеса
Самое важное. А сам с Феррари переговоры ведёт...
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низкие слои населения состоят только из загорелых или фонд помогает в т.ч. и скинхедам например?
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А разве не важны знания и квалификации человека, или главное что у него между ног или цвет его кожи и поэтому его надо брать на работу?
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Хэм решил добить мерс совсем, не удивлен, он подвержен левацкой пропаганде что надо не по уму людей набирать и квалификации, а по цвету кожи и ориентации, это приведет мерс прямо к борьбе с Хаасами и Уильямс если руководство пойдет по этому пути .
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Ответ seryas
Самое важное. А сам с Феррари переговоры ведёт...
это он для разнообразия ведёт
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