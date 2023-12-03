Хэмилтон о развитии программы многообразия в «Формуле-1»: «Для меня это важнее всего. И я понимаю, что процесс не будет быстрым»

Хэмилтон считает недостаточным темпы развития многообразия в «Ф-1».

К моменту проведения прошедшего Гран-при Абу-Даби прошло четыре года с тех пор, как семикратный чемпион «Формулы-1» создал так называемую «Комиссию Хэмилтона» – программу, которая работает над расширением и улучшением представительства темнокожих людей в британском автоспорте.

Официально программа заработала в июне 2020 года, а еще через год Хэмилтон создал благотворительный фонд Mission 44 и пожертвовал £20 млн на его работу. Фонд помогает с обучением, трудоустройством и расширением возможностей для людей из низких слоев населения.

При этом, комментируя командную фотографию « » по итогам сезона-2023 Хэмилтон признал, что пока его программе не удалось достичь существенных результатов.

«Для меня это важнее (любых достижений на трассе). И я понимаю, что процесс не будет быстрым. Начали мы все в 2019 году. И не буду врать, смотря на последнюю командную фотографию, про себя я понимаю, что нам еще работать и работать. Например, на фотографии всего три человека с другим цветом кожи. Зато в «Мерседесе» стало работать намного больше женщин. Но да, кардинального перелома не случилось.

Если сравнивать ситуацию с тем, что было в 2019 году, то я уверен, что достигнутый прогресс очень далек от того, к чему мы стремимся. Так что сейчас задача в том, что найти способ переломить ситуацию», – рассказал Хэмилтон.

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