Тото Вольфф: «Победить «Ред Булл» в условиях нынешнего технического регламента будет невероятно трудно»

Вольфф оценил шансы догнать «Ред Булл» в ближайшие годы.

Исполнительный директор « » считает, что обойти «Ред Булл» до 2026 года и окончания действия нынешнего технического регламента будет чрезвычайно сложно.

«В 2022 году «Ред Булл» начал выступать в «Формуле-1» в условиях нового технического регламента, получив огромное преимущество. И они сумели это преимущество сохранить. И к их достижениям нужно относиться с уважением – к тому, чего они добились с инженерной точки зрения, и каких результатов достиг их пилот. Победить их в условиях нынешнего технического регламента будет невероятно трудно, это абсолютно очевидно.

В то же время мы видим примеры « » – где за счет обновлений команде удалось сделать свою машину на секунду быстрее. Видим прогресс «Альфа Таури» в конце сезона. Видим прогресс « ».

Существует ключ к тому, чтобы раскрыть потенциал болида, и я думаю, что мы правильно оценили ситуацию, признав, что наш болид текущей концепции никогда не будет достаточно быстрым для борьбы за победу в чемпионате», – рассказал .

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