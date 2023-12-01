Тото Вольфф: «Победить «Ред Булл» в условиях нынешнего технического регламента будет невероятно трудно»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил шансы догнать «Ред Булл» в ближайшие годы.

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что обойти «Ред Булл» до 2026 года и окончания действия нынешнего технического регламента будет чрезвычайно сложно.

«В 2022 году «Ред Булл» начал выступать в «Формуле-1» в условиях нового технического регламента, получив огромное преимущество. И они сумели это преимущество сохранить. И к их достижениям нужно относиться с уважением – к тому, чего они добились с инженерной точки зрения, и каких результатов достиг их пилот. Победить их в условиях нынешнего технического регламента будет невероятно трудно, это абсолютно очевидно.

В то же время мы видим примеры «Макларена» – где за счет обновлений команде удалось сделать свою машину на секунду быстрее. Видим прогресс «Альфа Таури» в конце сезона. Видим прогресс «Астон Мартин».

Существует ключ к тому, чтобы раскрыть потенциал болида, и я думаю, что мы правильно оценили ситуацию, признав, что наш болид текущей концепции никогда не будет достаточно быстрым для борьбы за победу в чемпионате», – рассказал Вольфф.

«Ред Булл» и «Мерседес» яростно ссорятся из-за контактов Хэмилтона с чемпионами «Ф-1». Откуда такие эмоции?

5 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Если бы у бабушки - были бы .... она была бы дедушкой ...........
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если видите пример маков, то пора давно поменять старую капризную гайку
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Наконец Вольф взглянул правде в лицо. Этот регламент сделан под Ньюи. Ваши конструктора не имеют такого опыта в граунд-эффекте и вряд ли смогут что то противопоставить в области аэродинамики.
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