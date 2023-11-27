Юки Цунода: «Не знал, что был лидером Гран-при. «Альфа Таури» ни за что бы не подумала о таком после старта сезона»

Цуноду удивило, что он установил историческое достижение в Абу-Даби.

Пилот «Альфа Таури», которая долгое время обитала на дне турнирной таблицы, лидировал на Гран-при Абу-Даби, так как избрал стратегию с одним пит-стопом – в отличие от почти всех соперников. сумел финишировать восьмым и завоевал звание гонщика дня.

Цунода впервые в карьере возглавлял пелотон и стал лишь вторым японцем, кому это удалось. Ранее лидером гонки «Формулы-1» являлся почти 20 лет назад – на -2004.

«Если честно, я не знал, что лидирую, так что меня довольно сильно это удивило. Учитывая старт сезона, мы ни за что бы не подумали о таком – о том, чтобы возглавлять пелотон.

Это показывает огромный, огромный прогресс. Без стараний команды мы бы такого не добились. Усилия команды, обновления почти на каждую гонку – что-то безумное. Она это заслужила», – заявил Цунода.

Юки высказался об уходе на пенсию – бессменного руководителя «Альфа Таури»:

«Я не мог подарить Францу главный приз, но сделал все возможное. Сегодня я выступал в знак уважения к нему».

Также японец поделился мыслями о необычной стратегии:

«Мы прислушивались к шинам, и на первом отрезке они достаточно хорошо держались – думаю, это стало ключевым моментом. Мне кажется, в итоге мы хорошо сработали со стратегией. Не уверен, что мы могли бы стать шестыми, если бы повторили стратегию топ-команд. Так что сожалений нет».

В конце сезона « » приблизилась к « », но в итоге осталась на восьмом месте в Кубке конструкторов – до британской команды не хватило трех очков.

«В целом, сказал бы, я получил удовольствие от сезона. Сначала было очень трудно, если говорить о машине, но в то же время мне удалось сделать шаг вперед – по крайней мере в сравнении с двумя предыдущими сезонами.

В самом конце не получилось – что ж, мы все равно заняли восьмую позицию в командном зачете, и после десятой это довольно хорошо и позитивно», – прокомментировал результат Цунода.

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